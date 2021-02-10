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У летучих мышей обнаружили антитела к коронавирусу
Фото: Pixabay / Simon Berstecher

У летучих мышей обнаружили антитела к коронавирусу

Анастасия Чанцева

Наука

Высокий уровень антител против против вируса SARS-CoV-2 был выявлен у летучих мышей и панголинов. Масштабное исследование проводилось в странах Юго-Восточной Азии.

Новое исследование ученых выявило, что связанные с SARS -CoV-2 коронавирусы широко распространены среди летучих мышей и панголинов в Китае, Таиланде и Японии.

Для анализа был использован тест нейтрализации суррогатного вируса SARS-CoV-2. Он был создан для определения антител у людей с целью мониторинга эффективности вакцин и выявления прошлых инфекций. Результаты научных исследований опубликованы в журнале Nature Communications.

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