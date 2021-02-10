Песков назвал добавленную смертность из-за COVID-19 суровой реальностью

Фото: Администрация Президента РФ

Добавленная смертность из-за коронавирусной инфекции появилась не только в России, но и во всех странах мира. Об этом в среду, 10 февраля, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, российская система здравоохранения сработала эффективно в период пандемии. Добавленная смертность появилась практически во всех странах мира по 2020 году.

— К сожалению, уровень этой добавленной смертности выше, чем тот, который был бы допустим. Но это суровая реальность пандемии, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что российские регионы адекватно реагируют на угрозу пандемии.

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