Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Песков назвал добавленную смертность из-за COVID-19 суровой реальностью
Фото: Администрация Президента РФ

Песков назвал добавленную смертность из-за COVID-19 суровой реальностью

Кирилл Николаев

Общество

Добавленная смертность из-за коронавирусной инфекции появилась не только в России, но и во всех странах мира. Об этом в среду, 10 февраля, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

По его словам, российская система здравоохранения сработала эффективно в период пандемии. Добавленная смертность появилась практически во всех странах мира по 2020 году.

— К сожалению, уровень этой добавленной смертности выше, чем тот, который был бы допустим. Но это суровая реальность пандемии, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он подчеркнул, что российские регионы адекватно реагируют на угрозу пандемии.

Главные факты по теме коронавируса можно прочитать ЗДЕСЬ>>>

Читайте также: Более двух миллионов россиян привились вакциной «Спутник V»

Дмитрий ПесковРоссиякоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

О жизни за МКАДом расскажет в кино

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Путин предсказывает будущее

Никита Масленников
Никита Масленников

Как восстановить доходы россиян

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Стратегические точки роста Москвы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Чем опасен для европейцев Генерал Мороз

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Долголетие и молитва: 117-летняя монахиня победила ковид

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Все мнения
О проекте