Более двух миллионов россиян привились вакциной «Спутник V»

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Около 2,2 миллиона человек в России получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов.

— Около 2,2 миллионов человек получили вакцину. Это компонент один, и оба компонента получили более 1,7 миллиона человек. Можно отметить хороший уровень безопасности вакцины, — рассказал Логунов в рамках круглого стола «Вакцинация от COVID-19 - эффективный барьер вызовам пандемии».

Он также сообщил, что основная часть россиян сможет получить вакцину от коронавируса до середины лета.

— Таким образом цифра будет достигнута 70 процентов иммунной прослойки - это условие, которое позволяет остановить эпидемиологический процесс, —отметил Логунов.

Напомним, 11 августа 2020 года Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, которая была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи, сообщает РИА Новости.

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