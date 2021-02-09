Монголия зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

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Министерство здравоохранения Монголии зарегистрировало российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что регистрация вакцины прошла в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований на территории Монголии. Одобрение российского препарата получено при содействии ведущей фармацевтической компании Монголии.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

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