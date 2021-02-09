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Посол Сербии в Москве привился вакциной «Спутник V»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Посол Сербии в Москве привился вакциной «Спутник V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански, а также сотрудники посольства сделали прививку российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник-V». Об этом во вторник, 9 февраля, рассказали в диппредставительстве.

Прививку от коронавируса также сделала супруга посла Сербии в Москве, сообщает ТАСС.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

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