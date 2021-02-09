Азербайджан разрешил первое исследование комбинации вакцины «Спутник V» и AstraZeneca

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Власти Азербайджана выдали разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин от коронавируса «Спутник V» и препарата компании AstraZeneca. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что клинические испытания комбинированной вакцины начнутся до конца февраля. Исследования позволят оценить иммуногенность и безопасность подобного препарата.

В РФПИ подчеркнули, что совместные исследования важны для «создания подхода противодействия будущим мутациям».

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

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