Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Азербайджан разрешил первое исследование комбинации вакцины «Спутник V» и AstraZeneca
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Азербайджан разрешил первое исследование комбинации вакцины «Спутник V» и AstraZeneca

Кирилл Николаев

Здоровье

Власти Азербайджана выдали разрешение на проведение первого в мире исследования комбинации вакцин от коронавируса «Спутник V» и препарата компании AstraZeneca. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщили на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что клинические испытания комбинированной вакцины начнутся до конца февраля. Исследования позволят оценить иммуногенность и безопасность подобного препарата.

В РФПИ подчеркнули, что совместные исследования важны для «создания подхода противодействия будущим мутациям».

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава римского мединститута выступил за признание вакцины «Спутник V»

вакцинакоронавирусАзербайджан
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Не хотите, чтобы пили дети, — не пейте сами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оливье, Люцифер и Малина: как имя определяет судьбу

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Ни ураганы, ни холод, ни жара Москве не страшны

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Большая катастрофа вместо маленькой войны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие и морозы

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Байден пугает, а нам не страшно

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Когда твой начальник — дурак

Все мнения
О проекте