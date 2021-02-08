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Глава римского мединститута выступил за признание вакцины «Спутник V»
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Глава римского мединститута выступил за признание вакцины «Спутник V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Италия может и должна начать использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил главный врач итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя.

Он напомнил о недавней публикации журнала Lancet. Материалы подтвердили эффективность вакцины «Спутник V» (91,6 процента) и ее безопасность. По мнению врача, в этой связи Италия должна использовать российский препарат.

— Мы должны использовать все, что помогает победить пандемию, — заявил Вайя.

Врач отметил, что Италия испытывает недостаток доз вакцины, несмотря на мощные темпы кампании. По данным министерства здравоохранения страны, в Италии уже использованы свыше 2,5 миллиона доз вакцин от коронавируса. Оба компонента препарата получили уже 1,1 миллиона человек, сообщает РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

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