Глава римского мединститута выступил за признание вакцины «Спутник V»

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Италия может и должна начать использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в понедельник, 8 февраля, заявил главный врач итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя.

Он напомнил о недавней публикации журнала Lancet. Материалы подтвердили эффективность вакцины «Спутник V» (91,6 процента) и ее безопасность. По мнению врача, в этой связи Италия должна использовать российский препарат.

— Мы должны использовать все, что помогает победить пандемию, — заявил Вайя.

Врач отметил, что Италия испытывает недостаток доз вакцины, несмотря на мощные темпы кампании. По данным министерства здравоохранения страны, в Италии уже использованы свыше 2,5 миллиона доз вакцин от коронавируса. Оба компонента препарата получили уже 1,1 миллиона человек, сообщает РИА Новости.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком 21 день. В настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе, а также в Республике Сербской, Ливане и Мьянме.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вакцину «Спутник V» окончательно одобрили к применению в Венгрии