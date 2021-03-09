Стриж с весною прилетели. Какие пернатые скоро вернутся с зимовки

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

На улицах и в парках столицы все громче и заливестей птичье пение. А это значит, что началась сезонная миграция пернатых. Руководитель орнитария в «Сокольниках» Вадим Мишин рассказал, кто же в ближайшее время вернется домой, а кому и зимой здесь было хорошо.

В вопросе миграции птиц очень много загадок. Ученые далеко не всегда могут понять, зачем и почему именно так передвигаются пернатые. Самыми первыми в Москву прилетают жаворонки, трясогузки, грачи. При этом последним в недавнее время так понравился наш климат, что многие особи решили и вовсе никуда не улетать на зимовку. Остается в Московском регионе и большая популяция уток-крякв.

Действительно, зачем им улетать, если и тут неплохо люди кормят. Интересный факт: из оседлых почему-то больше половины оказалось селезней. Вообще, региональная орнитофауна достаточно устойчива. Новые виды появляются крайне редко. Другое дело, что есть птицы, которые к нам долетают, но не каждый год. Даже сейчас, когда было достаточно холодно, некоторых видов не наблюдают.

Ранние пташки

Жаворонки, зяблики, скворцы и трясогузки — тоже предвестники весны. Их стоит ждать в конце марта, после прилета грачей. Пение этих птиц будет слышно по всей округе.

Где зимуют: на юге Европы, на Кавказе. Когда возвращаются: в марте, когда еще не сошел снег.

Под водой или на Луне

В древности, когда еще не было доказательств того, что птицы улетают на зиму в теплые края, считалось, что они просто трансформируются в другие виды. Аристотель предположил, что раз некоторые виды меняют оперение с летнего на зимнее, то и горихвостки с красным хвостом могут превратиться в малиновку с тем же цветом на брюшке. Исчезновение птиц в холодное время также объясняли тем, что они отправляются на Луну. Причем особи побольше якобы тащат на себе младших товарищей. А про ласточек и вовсе думали, что те зимуют на дне водоемов. При этом вся стая молниеносно собирается в кольцо и одновременно погружается в воду.

Колечко на память

Для изучения пернатых в конце XIX века датский школьный учитель решил метить птиц. Он сделал своеобразное кольцо, на котором указал свое имя и адрес, и надел их 165 скворцам. Так и началось кольцевание пернатых в научных целях.

Попробуй угадай!

В Москве каждую осень и весну проходит Кубок по спортивной орнитологии, который забавно называется «бердинг» (от английского «птица»). Поэтому, когда большинство птиц вернутся с зимовки, жители снова отправятся в парки фотографировать и опознавать птиц на скорость.

Гнездо из корзины

Обычно птицы после очередной зимовки занимают прежние места гнездования. Но есть и новое потомство, которому можно помочь создать свой уютный уголок. Ведь недостаток мест гнездования порой уменьшает популяцию разных видов. Можно свить для них корзину или смастерить дом в форме ящика.

Как с картины Саврасова

Грач — единственная перелетная птица из семейства вороновых. Хотя сейчас небольшой группой эти пернатые и остаются на зиму в Москве, но все же в основном с началом холодов отправляются в теплые места. Они гнездятся колониями, иногда по несколько десятков пар. Когда это происходит, возвращение грачей можно считать полноценным. Где зимуют: на южных территориях России, в Средиземноморье, Средней Азии, Закавказье. Когда возвращаются: в начале-середине марта.

Свой курорт

Совсем скоро можно будет почувствовать себя на побережье моря, не выезжая из города. Вблизи водоемов начнут кружить чайки. Они мигрируют, когда на полях появляются первые проталины. После прилета в местах их обитания становится достаточно шумно. Где зимуют: на юго-западе Евразии и на тихоокеанских островах. Когда возвращаются: обычно в конце марта.

Аисты-разведчики

Аисты, возвращаясь с зимовки, сначала отправляют «на разведку» самцов. Они обследуют старые гнездовья или строят новые. А потом в уже обжитое пространство прилетают самки. Где зимуют: на юго-востоке и западе Африки. Когда возвращаются: начинают в апреле.

Трели варакушек и стрижей

В Москве много стрижей. Излюбленное место их гнездования — чердаки столичных высоток. Вместе с ними прилетают и варакушки. Эта небольшая птичка, по сути, пересмешник: она заимствует «отрывки» щебетания других пернатых и разбавляет своими трелями. Где зимуют: на юге Африки. Когда возвращаются: в середине мая.

Пой, родимый

Соловьи прилетают, когда на деревьях и кустарниках уже распускается листва. Густая городская зелень становится для них идеальным укрытием, из глубин которого удобно давать «концерты». В это же время к ним присоединяются иволги и перепела. Для тех и других важно, чтобы воздух достаточно прогрелся и не было заморозков. Где зимуют: юг Ирана, Аравия, север Африки. Когда возвращаются: ближе к концу апреля.

Ближе к пруду

Уже скоро в парках «Кузьминки-Люблино», «Москворецкий», «Косинский», «Останкино» появится камышница. Она входит в число краснокнижных представителей водоплавающих столицы. А с середины апреля уже активно можно наблюдать за дроздами, зарянками и журавлями. Для последних прилет зависит от даты схода снега. Где зимуют: в Центральной и Южной Африке, в странах Азии и Южной Америки. Когда возвращаются: в конце марта.

Гусиная защита

Как только поля освободятся от снега, в столичный регион вернутся гуси. Сначала гуменники, а попозже — белолобые. Увидев диких гусей, следует быть внимательнее: они предпочитают гнездиться рядом с соколами, канюками и другими «серьезными» птицами, охраняющими свою территорию от хищных животных. Где зимуют: Япония, Индия, страны Тихоокеанского побережья. Когда возвращаются: в конце марта — начале апреля.

Тише воды, ниже травы

Как и большинство птиц, мухоловки ведут скрытый от любопытных глаз образ жизни. Поэтому их прилет не каждый заметит. Они селятся в дуплах, трещинах в стволах деревьев и в нишах под крышами домов. Где зимуют: Африка и южные регионы Азии.

Когда возвращаются: в середине апреля.

Интуиция кукушки

Кукушки первыми улетают на зимовки и последними возвращаются с нее. Они пролетают огромные расстояния, но при этом не сбиваются в стаи. Парадокс: у других пернатых молодое поколение летит вместе с опытными — теми, кто знает дорогу. А кукушки, не зная своих родителей, все равно прилетают в то место, где зимуют их предки. Где зимуют: в Юго-Восточной Азии, на юге Африки и в Новой Гвинее. Когда возвращаются: в конце мая.

Звонкая пигалица

С первыми проталинами на полях появится и чибис, которого еще называют пигалицей. Этих птиц просто увидеть или, скорее, сначала услышать. Они пронзительно кричат «чиво-чиво», а опознать их можно и по смешному загнутому вверх хохолку. Появление проталин знаменует и начало массового прилета птиц отряда воробьиных, например, овсянок.

Где зимуют: на побережье Персидского залива. Когда возвращаются: в конце марта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Авданин, кандидат биологических наук:

— Сроки прилета птиц определяются двумя факторами: календарным и фенологическим, то есть связанным с сезонными природными явлениями. Когда оттают реки, начнется прилет водоплавающих. Москва достаточно зеленый город даже без учета парков и природных территорий. Здесь птицы селятся и вдоль бульваров, и во дворах на высоких ветвистых деревьях.

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