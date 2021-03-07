Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Самую маленькую утку Москвы заметили в парке «Кузьминки-Люблино»
Фото: Ирина Кулькина / www.mos.ru

Самую маленькую утку Москвы заметили в парке «Кузьминки-Люблино»

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, природно-исторический парк Кузьминки-Люблино Карта всех событий

Сотрудники Мосприроды заметили самую маленькую утку среди столичных птиц в парке «Кузьминки-Люблино». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Рекордно маленькая утка относится к виду чирков-свистунков, которые занесены в Красную книгу Москвы. Уток нашли сотрудники Мосприроды во время наблюдения за птицами, которые зимуют в столице на незамерзающих полыньях.

Маленькую птицу удалось сфотографировать, несмотря на то, что по своему окрасу самка похожа на обычных крякв. Самцы чирков-свистунков обычно отличаются более ярким окрасом. Отличить от крякв редкую утку можно по яркой полоске на крыльях.

Читайте также: Около 5 миллионов тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 Марта

природапаркиутки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Был в Москве филиал рая... Не догадаетесь где

Кирилл Разлогов
Кирилл Разлогов

Свои интриги и свои фиги: почему наши сериалы миру не нужны

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Весна начинается с морозов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Как выйти из «сериального запоя» и стать гурманом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему Страшный Суд приводит в трепет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Сериал «Топи»: не лицо, а мурло нашего общества

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Только феминизм! И никакого равноправия...

Все мнения
О проекте