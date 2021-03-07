Самую маленькую утку Москвы заметили в парке «Кузьминки-Люблино»
Сотрудники Мосприроды заметили самую маленькую утку среди столичных птиц в парке «Кузьминки-Люблино». Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Рекордно маленькая утка относится к виду чирков-свистунков, которые занесены в Красную книгу Москвы. Уток нашли сотрудники Мосприроды во время наблюдения за птицами, которые зимуют в столице на незамерзающих полыньях.
Маленькую птицу удалось сфотографировать, несмотря на то, что по своему окрасу самка похожа на обычных крякв. Самцы чирков-свистунков обычно отличаются более ярким окрасом. Отличить от крякв редкую утку можно по яркой полоске на крыльях.
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