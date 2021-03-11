Сова с постоянной пропиской. Серая неясыть обосновалась в Терлецком парке

Серая неясыть в Терлецком парке чувствует себя вполне комфортно. А вот увидеть ее может только очень внимательный наблюдатель / Фото: Сергей Беляев/Пресс-служба ДПиООС

Редкие птицы все чаще выбирают для обитания зеленые территории столицы. Так, в Терлецком парке обосновалась пернатая хищница из отряда совиных — серая неясыть.

По наблюдениям специалистов Мосприроды, она облюбовала дупло в одном из деревьев парка. И вот уже десять лет каждую весну у нее появляются птенцы. Брачный период у сов обычно начинается в феврале. В это время они ищут себе подходящую пару и готовят гнездо к появлению потомства.

— После того как самка откладывает яйца, она насиживает их около четырех недель, — говорит главный специалист отдела экологического просвещения и учета животных Мосприроды Павел Скородумов. — Вылупившимся птенцам нужно время, чтобы окрепнуть, и только после этого они начинают постепенно выбираться из гнезда.

Как и все совы, серые неясыти — заботливые родители. Они терпеливо учат малышей всему, что умеют сами: прятаться от более крупных хищников, летать и добывать себе корм.

— В основном они питаются полевыми мышами и другими грызунами, но могут закусить и мелкими птицами, вроде синиц и воробьев, — уточнил Скородумов. — Летом серые неясыти также добывают насекомых — например, крупных жуков.

Охотятся совы в темноте, используя острый слух. Ни один шорох не ускользнет от этого хищника. Иногда неясыти бьют крыльями по веткам кустов, чтобы выманить мелких птиц, которые затаились там на ночь.

Когда совята усваивают все жизненно важные уроки, приходит время покинуть родовое гнездо. Как правило, это происходит осенью. Молодые неясыти ищут себе новый дом в соседних парках или в подмосковных лесах.

— Хищным птицам нужны достаточно большие охотничьи угодья, поэтому они и улетают на другие территории, где поменьше конкурентов, — пояснил Павел Скородумов.

По данным Мосприроды, неясыти также обитают, например, в природно-исторических парках «Измайлово», «Москворецкий» и «Останкино». Однако увидеть их не так-то просто. Эти хищники активны ночью, а днем они отдыхают, прячась в дуплах или в кроне деревьев. Благодаря своему серому или рыжему оперению, которое сливается с корой, неясыти становятся почти невидимыми.

— Присутствие на природных территориях Москвы хищных птиц говорит о благополучном состоянии экосистемы, — подчеркнули в Мосприроде. — Ведь хищники — высшее звено экологической пирамиды, а значит, все уровни экосистемы находятся в балансе.

Серая неясыть занесена в Красную книгу Москвы. Из других редких хищных птиц в столице обитают также два вида ястребов: перепелятник и тетеревятник. Недавно их видели в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево».

КСТАТИ

В парке «Кузьминки-Люблино» замечена редкая водоплавающая птица — чирок-свистунок. Это самая мелкая из всех уток. Форма и размеры крыла позволяют чиркам взлетать с воды и опускаться обратно почти вертикально, поэтому они могут селиться на самых крохотных водоемах.

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