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Пандам подарили картонные фигуры с сюрпризом
Бамбуковый медведь Жуи, живущий в Московском зоопарке, отпраздновал День панд. Его вольер украсили флажками, а в подарок принесли угощения / Фото: Элина Масимова, «Вечерняя Москва»

Пандам подарили картонные фигуры с сюрпризом

Юлия Панова

Животные

Во вторник, 16 марта, в Московском зоопарке отпраздновали Международный день панд. Для посетите лей подготовили образовательную программу, посвященную этим очаровательным животным.

Главными героями дня, конечно же, стали бамбуковые медведи Жуи и Диндин. Сотрудники зоопарка к празднику украсили их вольеры флажками и установили картонные фигуры, изображающие панд в полный рост, внутри которых спрятали вкусные угощения.

Диндин, как настоящая леди, сначала придирчиво осмотрела свое изменившееся жилище и «познакомилась» с картонным двойником. Жуи же сразу «напал» на фигуру и оставил ее без головы. После этого он потерял к картонной панде интерес и отправился скидывать флажки и грызть бамбуковые палочки, на которые они были надеты. Демонстративно усевшись спиной к посетителям, он облокотился на стекло, будто показывая, что праздник закончен. Его подружка Диндин тоже пожевала бамбук и улеглась на деревянную лестницу отдыхать.

В честь праздника сотрудники зоопарка провели познавательную лекцию для детей. Ребятам рассказали, в каких странах обитают панды, чем они любят полакомиться и как развлекаются. А подкрепили полученные знания ребята творческим мастер-классом: они самостоятельно сделали маски на палочке в виде панд. Их дети забрали домой в качестве сувенира.

Многие гости зоопарка специально приехали, чтобы отпраздновать этот день с черно-белыми мишками.

— Обычно я гуляю тут летом, но сегодня не могла не приехать и не посмотреть на панд, — отметила москвичка Вера Глухова.

А Ангелина Покровская и Александр Иванов попали на праздник случайно.

— Мы искали, где можно интересно провести время, и решили сходить в зоопарк. Зашли сюда и узнали, что, оказывается, сегодня День панд, — рассказал Александр Иванов.

Кстати, молодой человек впервые побывал в зоопарке и увидел черно-белых медведей вживую.

Международный день панд отмечают с 2002 года. Этот праздник придумали для того, чтобы привлечь внимание людей к необходимости сохранять этих редких медведей и беречь дикую природу.

КСТАТИ

18 марта 2020 года в китайском Национальном центре по разведению больших панд родились два детеныша бамбукового медведя. Это было неожиданностью, так как животные редко приносят потомство весной. Всего в мире насчитывается более 600 панд, обитающих в неволе. В зоопарках и питомниках они живут дольше, чем в дикой природе. На воле эти медведи доживают до 15– 20 лет, а в зоопарке — почти до 40 лет.

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