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Бенгальскому тигренку подготовили летний вольер в Центре реабилитации диких животных
Фото: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

Бенгальскому тигренку подготовили летний вольер в Центре реабилитации диких животных

Кирилл Николаев

Животные

Специалисты Центра реабилитации диких животных подготовили летний вольер для бенгальского тигренка. Об этом во вторник, 16 марта, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Несколько месяцев назад тигренка спасли от гибели. Животное, занесенное в Красную книгу, держали в ужасных условиях и пытались продать по объявлению. Полиция изъяла его и передала сотрудникам центра.

В настоящее время тигренок чувствует себя хорошо. Ему уже подыскивают новый дом, но пока для него подготовили летний вольер. С приходом тепла юный хищник сможет дышать свежим воздухом и греться на солнце.

Видео: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

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