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Скворцы прилетели в Москву после зимовки на юге
Фото: Pixabay

Скворцы прилетели в Москву после зимовки на юге

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, природно-исторический парк Битцевский лес Карта всех событий

Специалисты Мосприроды заметили в столице вернувшихся с юга скворцов. Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Птиц увидели в 19 и 22 кварталах природно-исторического парка «Битцевский лес», уточнили в пресс-службе. Ежегодно скворцы улетают зимовать из Москвы на юг Европы, в Индию или на север Африки.

— Несмотря на то, что весна задерживается, временами еще идет снег, на днях специалисты Мосприроды увидели скворцов. Пословица говорит: видишь скворца — знать, весна у крыльца. Действительно, эти птицы прилетают одними из первых, — отметили в ведомстве.

Первыми в Москву прилетают самцы скворцов, которые ищут подходящие места для гнезд. Позже к ним присоединяются самки. Уточняется, что в первые весенние дни птицам бывает сложно обнаружить себе корм из-за толстого слоя снега, сообщает РИА Новости.

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