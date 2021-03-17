Бобры с московской пропиской: почему водоплавающие грызуны перестали бояться людей

Бобер, поселившийся в Ботаническом саду, продолжает грызть ветку, не обращая внимания на направленный на него объектив фотоаппарата / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Москвичи стали замечать в столичных парках бобров, которые совсем не боятся людей и в дневное время спокойно прогуливаются вдоль водоемов. Одно из таких звериных семейств наш читатель Алексей Песков на днях увидел на территории Ботанического сада имени Н. В. Цицина. Корреспондент «Вечерки» отправился понаблюдать за бесстрашными грызунами.

Добравшись к одному из водоемов в Ботаническом саду, вижу характерную примету бобриной жизни — «погрызки». Одно дерево аккуратно срублено таким образом, что пенек получился в форме заостренного карандаша — так обращается с деревьями только бобр! Рядом — еще одно доказательство: лежат ветки, с которых аккуратно снята кора, — как-будто их обработали на станке. Выжидаю...

Прошел час, второй. Вижу только уток и торчащие из водоема бревна. И вот удача! На водной глади в проталине появились круги, а вскоре вынырнула усатая мордочка бобра. Грызун, не обращая на меня ни малейшего внимания, лениво подобрался к берегу. Там он ухватил передними лапами большую ветку и стал методично очищать ее от коры.

Через полчаса из воды вынырнул еще один бобр и двинулся к своему товарищу. Но не успел зверек сделать и пары гребков, как первый обернулся в его сторону и, состроив искаженную рожу, недружелюбно зашипел.

Его собрат испуганно развернулся и переплыл на другой берег. А первый около часа сидел на одном месте, пока не съел всю кору с горы веток. Затем вальяжно дополз до водоема, посмотрел на меня, фыркнул и исчез под водой.

По словам зоолога Филиппа Тумасьяна, такое бесстрашное поведение выдает бобров-москвичей.

— В дикой природе они крайне пугливы и ведут ночной образ жизни, — рассказывает эксперт. — А жизнь в мегаполисе притупляет их тревожность — не будешь же убегать при каждом шорохе! Обычно семья бобров живет дружно, только весной наблюдается соперничество — в период ухаживаний за самками. А то, что они поселились в речке на территории Ботанического сада, говорит о том, что там есть кормовая база — и коры хватает, и вода чистая.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Василий Малыгин, заведующий кафедрой зоологии биологического факультета МГУ им. М. В Ломоносова:

— Если вы увидели бобра, лучше близко к нему не подходить. Во время пандемии, когда животные привыкли, что их никто не тревожит, они могут вести себя более беспечно. Животное может испытать стресс при виде приближающегося человека. И ни в коем случае не следует пытаться погладить бобра или кормить его хлебом или каким- нибудь фастфудом.

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