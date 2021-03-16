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Краснокнижного клеста-еловика обнаружили в Серебряном Бору
Фото: Frank Vassen / CC BY 2.0

Краснокнижного клеста-еловика обнаружили в Серебряном Бору

Елизавета Борисова

Животные
Россия, Москва, памятник природы Серебряный бор Карта всех событий

Специалист Мосприроды наткнулся на краснокнижного клеста-еловика в Хорошевском лесопарке. Птица считается малочисленным видом и относится ко второй категории редкости в столичной Красной книге. Об этом во вторник, 16 марта, рассказала пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

— Клест сидел на вершине сосны и напевал весеннюю песню. Именно благодаря необычным звукам специалист и заметил эту птицу, — рассказал сотрудник.

Данный вид птицы примечателен своеобразным строением клюва: надклювье и подклювье пересекаются между собой, и их острые концы выделяются по бокам. У птицы также есть двойник — клест-сосновик. У обоих видов необычное строение клюва и запоминающийся окрас, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Красная книга Россииредкие виды птицптицы Москвы
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