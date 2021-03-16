Подмосковные спасатели освободили канарейку, застрявшую между рамами в окне

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Спасатели освободили канарейку, которая застряла между рамами в окне квартиры старого жилого дома в Павловском Посаде. Об этом сообщил портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса.

В службу за помощью обратилась хозяйка пернатого. По словам девушки, канарейка вылетела из клетки и застряла, оказавшись между рамами окна.

— Ее попытки самостоятельно помочь домашнему любимцу оказались безрезультатными, — отметили участники спасательной операции.

Прибыв на место вызова, эксперты при помощи слесарного инструмента за несколько минут сняли одну из оконных рам. Освободив перепуганную птицу, они передали канарейку хозяйке, которая поблагодарила спасателей за помощь.

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