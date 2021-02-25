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Застрявшую в прутьях клетки собаку освободили в подмосковном Домодедове
Фото: vk.com / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Застрявшую в прутьях клетки собаку освободили в подмосковном Домодедове

Елена Фролова

Животные

Подмосковные спасатели помогли освободиться собаке, нижняя челюсть которой застряла в прутьях клетки во время авиаперелета. Случай произошел в аэропорту Домодедово. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Мособлпожспаса.

К специалистам за помощью обратилась хозяйка животного, ее питомец не смог освободиться самостоятельно. Непрофессиональные попытки помочь ему также ни к чему не привели.

— Оперативно прибыв на место вызова, спасатели аккуратно, стараясь не причинять боль собаке, применили гидравлический аварийно-спасательный инструмент для того, чтобы перекусить металлическую проволоку. В результате они освободили бедолагу, — объяснили в пресс-службе регионального ведомства.

Сама операция по спасению животного заняла не более пяти минут. После этого пса осмотрели ветеринары аэропорта. Они убедились в том, что пес здоров и не получил травм, кроме ссадин на деснах. Затем собаку вернули хозяйке.

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собакаАэропорт ДомодедовоМосковская область
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