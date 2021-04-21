Если не мы, то кот: животные трудятся наравне с людьми

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Целый день полицейским управлением японского города Тояма руководила кошка. Столь высокий статус она получила за спасение жизни человека.

Кошка Коко привлекла внимание к лежащему без сознания пожилому мужчине. Проходившая мимо жительница заметила неотрывный взгляд пушистика и вызвала спасателей.

Японцы нарядили Коко в полицейскую форму и выдали кошке фуражку. Новоиспеченная руководительница поставила лапой печать на присяге, пообещав таким образом «и далее быть бдительной во время прогулок». Это не единственный случай, когда домашних любимцев принимали на работу. В той же Японии настоятельницей храма Ньян-Ньян Джи — что переводится буквально как «Храм Мяу-Мяу» — стала кошка Коюки.

Помимо нее, в святилище работают еще шесть кошекмонахов. У них есть одежда, показывающая принадлежность к храму. А в одной из белорусских компаний «работает» кошка Бомжелла Игоревна. Правда, клиентам ее представляют как Ромашку. Кошка сначала пыталась быть полезной и приносила пойманных птиц, но быстро поняла, что это не входит в ее обязанности. Она просто стала следить за работой коллег, обходить свои владения и встречать гостей.

В России также есть пушистые сотрудники. Например, новороссийский кот Кузя работает помощником в одной из библиотек. Ему оформили ветеринарный паспорт, а приказ о назначении на эту почетную должность заверил подписью директор. Правда, зарплаты у Кузи нет. Пушистик работает за еду, но, раз от него еще не получили заявление об увольнении, — значит, его все более чем устраивает.

Самые известные работающие коты — коты Эрмитажа. Они стали негласным туристическим брендов Санкт-Петербурга. Им посвятили экскурсионный маршрут. А в Международный день кошек сотрудники культурного центра делают флешмобы, в которых призывают все учреждения, где живут и работают коты, делиться своими фотографиями.

— Поддерживают Музей Анны Ахматовой, музей «Ледокол «Красин» и даже заграничные коллеги, — сказала ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева.

ПОНИ-ПОВОДЫРИ

В Бразилии, в городе Лагуне, вместе с рыбаками трудятся дельфины. Они приплывают к людям и показывают места для установки сетей. Благодаря им рыбаки никогда не возвращаются домой без хорошего улова.Людям с ограниченными возможностями нередко помогают обезьяны-капуцины. Они помогают человеку что-то принести или открыть.

А вот тем, у кого есть нарушения зрения, могут дать не только собаку-поводыря, но и пони. Миниатюрные лошадки отличаются спокойным характером и не так часто и ярко реагируют на раздражители.

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