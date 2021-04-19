Москвичка развела в квартире почти 70 кошек

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Москвичка развела в квартире 69 кошек. Она сообщила, что первый питомец достался ей по наследству от бабушки. Трансляцию из жилья женщины вел Telegram-канал Life Shot.

Жительница столицы рассказала, что у доставшейся от родственницы кошки скоро родились десять котят. Из-за того что хозяйка животных постоянно находилась на работе и не могла уследить за питомцами, они стали бесконтрольно размножаться.

Москвичка отметила, что у всех ее животных есть имя. Большинство кошек — бело-рыжие, но встречаются и черные. К настоящему времени все питомцы кастрированы и стерилизованы, на проведение процедуры всем животным ушел месяц.

По словам хозяйки, один из котов — черно-белый Мика — оберегает ее от злых духов. Именно поэтому она любит его больше остальных.

Также москвичка рассказала, что ей приходится кормить питомцев на зарплату 20 тысяч рублей и подработку супруга.

Всего у женщины было около 200 кошек, но большинство умерли от болезней, так как им не делали прививки. Еще часть питомцев удалось раздать в добрые руки.

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