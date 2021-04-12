Зоопсихолог объяснил, с чем связаны проблемы поведения питомцев

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Множество проблем в поведении домашних животных связано с недостаточным благополучием питомца. Об этом рассказал зоопсихолог Мирослав Волков.

По словам специалиста, можно выделить два фактора негативного влияния на кошек или собак. Во-первых, питомцам нужно обеспечивать физические нагрузки.

— Сейчас дам бесплатный совет, который может решить очень много проблем. Нужно «заигрывать» своих животных — будь это собака, кошка, енот, кто угодно. То есть хозяину нужно обеспечить питомцу естественный выплеск физической энергии. Это очень важно. Потому что без этого энергия идет в негативное русло, — объяснил эксперт.

Во-вторых, как отметил Волков, с питомцами нужно общаться. На психику кошек и собак одиночество влияет точно так же, как и на эмоциональное состояние человека. Зоопсихолог пояснил, что если дома одно животное, а его хозяина долго не бывает дома, то следует завести своему любимцу компаньона.

Кроме того, Волков подчеркнул, что ни при каких условиях нельзя перекармливать животных, так как это может привести к различным осложнениям, пишет «Правда.ру».

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