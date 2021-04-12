Ракету из бамбука построили для панды Жуи в Московском зоопарке

Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В честь Дня космонавтики для панды Жуи в Московском зоопарке построили ракету из бамбука. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

— Поздравляем всех с Днем космонавтики! Причем не просто с Днем, а с 60-летием! По этому торжественному случаю мы решили отправить в космос панду. Да, все так. Для Жуи была приготовлена тренировочная ракета. В нее был положен провиант. Также запасы еды были оставлены на носу — на всякий случай. Корпус корабля обрамлял съедобный бамбук, — говорится в сообщении.

На опубликованном видео панда заметила ракету и направилась к ней, чтобы ее обследовать. Спустя несколько мгновений животное заметило бамбук и начало грызть лакомство.

В Instagram-аккаунте зоосада добавили, что постройка космического корабля заняла несколько дней.

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