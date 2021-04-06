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Московский зоопарк рассказал об удивительных чертах панды Диндин
Панда Диндин из Московского зоопарка с удовольствием завтракает сочным бамбуком, который составляет 99 процентов ее рациона / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Московский зоопарк рассказал об удивительных чертах панды Диндин

Никита Абрамов

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке рассказали об удивительных чертах одного из питомцев — панды Диндин. По словам сотрудников зоосада, в ней сочетаются совершенно противоположные черты.

— Не устаем повторять: панды — удивительные создания. В них сочетаются, казалось бы, несочетаемые вещи: медвежья неуклюжесть и кошачья грация, большой размер и мимимишность, скорость и медлительность, черное и белое, — написано под видео в Instagram-аккаунте зоопарка, на котором запечатлена играющая Диндин.

На кадрах питомец зоопарка играет с шаром в совершенно немыслимых позах. Панда умеет и висеть вниз головой на одной лапе и даже садиться на шпагат.

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пандыМосковский зоопаркживотные
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