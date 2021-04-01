Еноты и енотовидная собака вышли из спячки в Московском зоопарке

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Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке вышли из зимней спячки еноты и енотовидная собака Буба. Об этом рассказали в пресс-службе зоосада.

Уточняется, что после спячки енотовидная собака Буба продолжила дружелюбно проводить время с енотами в маленьком доме в центре вольера.

— Наши еноты проснулись. Весна все ярче и сильней — и с каждым часом все слышней. Вот и еноты влились в наш общий хор — кстати, если вы не знали, то они довольно утробно рычат. Еноты проснулись не одни. С ними вышла из зимнего сна енотовидная собака Буба, — говорится в сообщении.

По словам сотрудников зоопарка, животные чувствуют себя отлично, несмотря на скромный рацион. В природе после спячки еноты едят немного, поэтому в зоопарке важно дозировать их корм, отметили в пресс-службе.

— У Бубы в некоторых ракурсах можно вообразить талию. Еноты обнаруживают весьма длинные ноги, оправдывая осенний прогноз о «кошачьей худобе». Пока у наших енотов довольно скромный рацион, — объяснили в зоопарке.

В рамках подготовки к теплому сезону в вольере енотов посадят траву, подрежут кусты и добавят мульчи. Кроме того, киперы наведут порядок внутри домиков животных и проверят солому, пишет агентство городских новостей «Москва».

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