Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Енот Делик, спасенный из-под капота в Домодедове, живет в теплом вольере
Фото: https://www.facebook.com/quintalayla/

Енот Делик, спасенный из-под капота в Домодедове, живет в теплом вольере

Никита Абрамов

Животные

Енот Делик, которого спасли из-под капота автомобиля в Домодедове, живет в вольере и принимает солнечные ванны. Об этом в среду, 31 марта, рассказала общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира «Российское биологическое общество» (РБО).

— С енотом Деликом все прекрасно. Делик прошел дополнительный осмотр у ветеринарных врачей. Сейчас за его состоянием также наблюдают специалисты. К слову, состояние Делика — стабильно отличное, и с учетом рекомендаций врача енот переведен в уличный вольер для принятия солнечных ванн, — рассказали сотрудники организации в Instagram-аккаунте РБО.

Отмечается, что животное живет в вольере с теплым укрытием. Также у него появилась подружка, которая обитает в соседнем вольере. Сотрудники РБО подчеркнули, что сначала енот плохо питался, однако недавно его рацион улучшился и стал разнообразнее.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что сотрудник каршеринговой компании обратился на горячую линию после того, как обнаружил под капотом машины енота.

Читайте также: Двух медведей и енота обнаружили на участке у мытищинского стрелка

Домодедовоеноттеплый вольер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Мытищинский стрелок передает большой привет из 90-х

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

От домохозяйки до бизнес-леди: как освоить новую профессию

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда сериала «Деффчонки»: трое детей в семье — это модно

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Киев нужно выпороть, но выпороть с умом

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Как Европа заборет вирус, поменяв «Астру» на «Зенеку»

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Покойся с миром, «Мир»

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в