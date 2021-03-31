Енот Делик, спасенный из-под капота в Домодедове, живет в теплом вольере

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Енот Делик, которого спасли из-под капота автомобиля в Домодедове, живет в вольере и принимает солнечные ванны. Об этом в среду, 31 марта, рассказала общероссийская общественная организация содействия сохранению животного мира «Российское биологическое общество» (РБО).

— С енотом Деликом все прекрасно. Делик прошел дополнительный осмотр у ветеринарных врачей. Сейчас за его состоянием также наблюдают специалисты. К слову, состояние Делика — стабильно отличное, и с учетом рекомендаций врача енот переведен в уличный вольер для принятия солнечных ванн, — рассказали сотрудники организации в Instagram-аккаунте РБО.

Отмечается, что животное живет в вольере с теплым укрытием. Также у него появилась подружка, которая обитает в соседнем вольере. Сотрудники РБО подчеркнули, что сначала енот плохо питался, однако недавно его рацион улучшился и стал разнообразнее.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что сотрудник каршеринговой компании обратился на горячую линию после того, как обнаружил под капотом машины енота.

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