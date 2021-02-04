Енота обнаружили под капотом автомобиля на парковке в аэропорту Домодедово

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Россия, Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

Под капотом автомобиля на стоянке в аэропорту Домодедово нашли енота. Об этом сообщил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Сергей Бурмистров.

Уточняется, что сотрудник каршеринговой компании обратился на горячую линию, найдя под капотом машины енота. Человеку посоветовали выманить животное из автомобиля с помощью еды. В службе уточнили, что могут дать рекомендации только по телефону, так как аэропорт находится в Московской области.

— Енот — животное всеядное и готов продать душу за печеньки. Москвичу удалось выманить животное печеньем из Duty free из-под капота машины, и енот ушел дальше гулять по парковке. Как енот попал под капот, непонятно, но едва ли приехал вместе с машиной, — пояснил Сергей Бурмистров.

Начальник отдела посоветовал предупредить об инциденте сотрудников аэропорта. По его мнению, водителям нужно было сообщить по громкой связи о том, что по стоянке Домодедова бродит енот, из-за чего автомобилистам стоит быть осторожнее во время движения.

Бурмистров также отметил, что зимой водителям необходимо проверять капоты машин, так как туда могут забираться животные, чтобы согреться, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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