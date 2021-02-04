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«Было много крови»: стали известны подробности расстрела собак в Подмосковье
Фото: pexels.com/wildlittlethingsphoto

«Было много крови»: стали известны подробности расстрела собак в Подмосковье

Рафаэль Залян

Происшествия

В Подмосковье неизвестные из автомобиля расстреливают бездомных животных. Подобные инциденты зафиксированы в нескольких населенных пунктах региона. Тела животных находили на территории Больших Вязем, Звенигорода и в Одинцовском районе. «Вечерняя Москва» пообщалась с одним из очевидцев и узнала подробности.

Как рассказал корреспонденту «ВМ» житель Голицына Владислав Черный, тело одного из животных нашли на следующее на утро после стрельбы:

— Я часто видел этого пса, он постоянно возле заправки бегал. Всегда спокойный, не помню, чтобы нападал на людей. Как мне рассказала знакомая, его убили выстрелом в грудь. Кто-то вышел его покормить и увидел труп. Было много крови.

Позже выяснилось, что это четвертое или пятое подобное преступление живодеров на иномарке. По словам собеседника «ВМ», очевидцы рассказывали, что водитель иномарки был не один — работала целая группа.

— Ситуация дошла до зоозащитников. Они активно занимаются поисками убийц, — сказал он.

Горожане рассказывают, что стреляли из охотничьего ружья.

— Кстати, у нас часто собак убивают, — это боль нашего района. Непонятно, почему, — добавил местный житель.

По словам правозащитника Андрея Вилкова, отстрелом собак зачастую занимаются те, кто когда-то от них пострадал.

— Местные жители, конечно, могут сколько угодно говорить, что собаки были спокойными. Люди разные — кто-то их побаивается, а животные это ощущают и могут напасть. Более того, в период собачьих свадеб самцы очень агрессивны и заходить на зону их обитания опасно. Лучше обходить места обитания свор, — советует Вилков.

Он признал, что бродячие собаки могут представлять опасность для человека, однако «наводить порядок нужно законным способом».

— Законный способ — это отлов, а не убийство. В любом городе страны функционируют компании, которые приезжают по звонку, отлавливают бездомных животных, стерилизуют их и возвращают обратно. В уши стерилизованным или кастрированным животным вставляют бирку с указанием даты процедуры, — подчеркнул Вилков.

По словам собеседника «ВМ», действия стрелявших подпадают под статью о жестоком обращении с животными.

— За групповое убийство, о котором, как я полагаю, идет речь, может грозить штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет.

Также злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок от трех до пяти лет, — добавил зоозащитник.

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Подмосковьеубийствособаки
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