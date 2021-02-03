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Полиция задержала всех похитителей московского ювелира
Фото: pixabay / Maximilian Weber

Полиция задержала всех похитителей московского ювелира

Анастасия Волоснова

Происшествия

Полиция задержала всех участников похищения 51-летней женщины на западе Москвы. Об этом рассказала старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

По данным следствия, похищение произошло в октябре 2020 года. Двое неизвестных мужчин и женщина решили завладеть имуществом гражданки 1969 года рождения, узнав, что она проживает одна на улице Багрицкого. Мужчина похитил москвичку, увез ее за пределы столицы и, по предварительным данным, убил.

В настоящее время все трое подозреваемых задержаны полицией, следствие предъявило им обвинение. Уточняется, что местоположение похищенной пока неизвестно.

— В ходе проведения спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, проведенных следователями столичного ГСУ СК России совместно с сотрудниками уголовного розыска, задержан последний соучастник 1975 года рождения, находившийся в розыске, — пояснила Иванова.

По предварительной информации, дело о похищении касается частного ювелира Анжелы Волостных. Услугами известной специалистки пользовались многие предприниматели и звезды шоу-бизнеса, сообщает РИА Новости.

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