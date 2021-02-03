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Врачи из Подмосковья удалили застрявший в бронхах девочки свисток от игрушки
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Врачи из Подмосковья удалили застрявший в бронхах девочки свисток от игрушки

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Московская область, Красногорск, улица Карбышева, 4 Карта всех событий

Врачи провели операцию по удалению свистка от игрушки, застрявшего в бронхах девочки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.

В Красногорскую городскую больницу № 1 поступила маленькая пациентка с затрудненным дыханием. После диагностики в трахеобронхиальном дереве тела девочки было обнаружено инородное тело.

— Нами было принято решение выполнить видеобронхоскопию ультратонким эндоскопом в условиях операционной под эндотрахеальным наркозом. Во время видеобронхоскопии в просвете нижнедолевого бронха справа было выявлено пластиковое инородное тело — свисток от игрушки продолговатой формы размером 3х10 миллиметров, состоящий из трех частей, — рассказал заведующий эндоскопическим отделением больницы Александр Вербовский

По его словам, врачи смогли извлечь инородное тело с помощью различных эндоскопических инструментов. Уточняется, что специалисты спасли пациентку, не проведя ни одного разреза во время операции.

На данный момент ребенок находится в стабильном состоянии и был выписан из больницы, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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