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Воспитанники центра «Полярная звезда» после пожара погостят в «Каховских ромашках»
Фото: Пресс-служба центра «Полярная звезда»

Воспитанники центра «Полярная звезда» после пожара погостят в «Каховских ромашках»

Марьяна Шевцова

Общество

Вторник, 2 февраля, в центре содействия семейному воспитанию «Полярная звезда» на северо-востоке столицы не предвещал ничего необычного. Ребята в семейных группах занимались обычными делами, малыши уже готовились ко сну, дети постарше доделывали уроки, читали книжки, смотрели телевизор и просто играли. Как в обычных московских семьях. И вдруг — пожарная тревога. Практически сразу стало понятно, что на этот раз — не учебная, а самая настоящая.

Директор центра «Полярная звезда» Марина Назаренко рассказывает, что произошло.

— В 19:45 сработала автоматическая система противопожарной безопасности. Был обнаружен источник задымления на третьем этаже центра, в «квартире» воспитанников. В тот момент детей в той комнате не было. Специалисты оперативно одели воспитанников и вывели на улицу. Всех детей и сотрудников оперативно эвакуировали и сначала разместили в здании находящейся напротив школы. Сотрудники всячески поддерживали ребят, — поделилась она.

Сообщение о задымлении автоматически поступило в отделение МЧС. Пожарные расчеты приехали очень быстро. Специалисты МЧС среагировали молниеносно, слаженно сработали, и уже совсем скоро источник возгорания был ликвидирован, пожар потушен, а все воспитанники и сотрудники, находившиеся в этот момент в здании, были эвакуированы. От пожара пострадала только «квартира» воспитанников. По предварительной информации, причина возгорания — замыкание проводки.

Сразу же после происшествия в центре начались восстановительные работы. И неожиданно в этом вызвались помочь выпускники ЦССВ.

— Как только я услышал о беде, сразу же предложил свою помощь. Со мной приехали трое моих друзей, тоже выпускников «Полярной звезды». Мы надеемся, что дети смогут вернуться в центр в ближайшее время, — поделился выпускник Иван Исаев.

С ребятами из «Полярной звезды» сейчас все хорошо. Пока их «квартиры» приводят в порядок, они погостят в центре «Каховские ромашки». Сразу после эвакуации департамент труда и социальной защиты населения организовал трансфер детей и сотрудников. Всех детей с их воспитателями разместили в уютных квартирах «Каховских ромашек». Воспитанники чувствуют себя хорошо, о них заботятся, делают все, чтобы ребятам было комфортно.

— В нашем центре было необходимое количество свободных мест для размещения ребят из «Полярной звезды», поэтому мы, конечно, сразу откликнулись и приняли их. Быстро организовали горячий ужин для гостей. Предложили всяческую помощь, позвали специалистов-психологов. К счастью, экстренная помощь никому не понадобилась. Детей разместили в нашем новом корпусе, в тех же условиях, что и у наших воспитанников. Они смогут пробыть у нас столько, сколько будет нужно для того, чтобы воссоздать комфортные условия в их центре, — отметил директор ЦССВ «Каховские ромашки» Константин Гуськов.

По словам заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Екатерины Бербер, главная задача сейчас — проверить все системы противопожарной безопасности и ликвидировать последствия произошедшего.

— Помещения будут отремонтированы в кратчайшие сроки. Мы сделаем все возможное, чтобы дети быстрее вернулись к привычному для них образу жизни. При необходимости будет организовано дистанционное обучение. Ситуация находится на контроле департамента, — подчеркнула она.

Администрация центра, дежурный психолог и отдел хозяйственного обеспечения перешли на круглосуточный режим работы на местах и оказали гостям необходимую помощь, создали максимально комфортные условия. Сейчас дети обеспечены всем необходимым.

Хотя экстренная психологическая помощь ребятам не понадобилась, но с ними сейчас все равно работают психологи, которые стараются сделать экстренный переезд максимально комфортным.

— В «Каховские ромашки» я приехала вместе со своими подопечными непосредственно из «Полярной звезды». Обрадовало, как нас радушно встретили и что оперативно предоставили все необходимое. Вплоть до мелочей. Поначалу, сразу после ЧП, ребята были немного напуганы, но быстро стали адаптироваться к ситуации. В нашей группе уже думаем о том, как скорее вернуться к учебному процессу. А также планируем, когда ребятам будет удобно, вместе сходить в местный спортзал. Так сказать, сбросить оставшееся напряжение, — рассказала социальный педагог ЦССВ «Полярная звезда» Олеся Габибулаева.

— Вначале мы поволновались, конечно, но уже по дороге в другой центр нас «отпустило»: в машину нам передали столько колы и вкусностей, сколько бы мы за раз никогда не съели. Сразу порадовало, что нас не разделяли и мы переехали в гости в родных группах и со своими воспитателями. На месте тоже встретили радушно и быстро заселили в квартиры, — отметила воспитанница «Полярной звезды» Светлана.

— Ситуация случилась, но теперь все позади. Радует, что никто не пострадал и сейчас с нами все хорошо, мы в безопасности. Уже думаю о том, как вернусь в свой центр. В гостях хорошо, а дома — лучше, — поделился воспитанник ЦССВ «Полярная звезда» Максим.

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