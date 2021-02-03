Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция устанавливает личность мужчины, застрелившего трех собак в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Полиция устанавливает личность мужчины, застрелившего трех собак в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, застрелившего трех собак в Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что в ведомство поступило сообщение о гражданине, который в Одинцовском районе Подмосковья на улице Институтской застрелил трех собак.

В пресс-службе сообщили, что полиция начала проверку по факту случившегося. Личность мужчины устанавливается, добавили в ведомстве. По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина отстреливал собак из автомобиля. В настоящее время машину пытаются отследить по камерам видеонаблюдения.

Читайте также: Полиция задержала всех похитителей московского ювелира

Подмосковьеполициясобаки
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не отрекаются, любя»: каково это — жить в любовном треугольнике

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Мы есть то, что мы едим

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пернатый спецназ: как птицы мира помогли победить в войне

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Все мнения
О проекте