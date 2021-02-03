Полиция устанавливает личность мужчины, застрелившего трех собак в Подмосковье

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, застрелившего трех собак в Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что в ведомство поступило сообщение о гражданине, который в Одинцовском районе Подмосковья на улице Институтской застрелил трех собак.

В пресс-службе сообщили, что полиция начала проверку по факту случившегося. Личность мужчины устанавливается, добавили в ведомстве. По информации собеседника ТАСС в правоохранительных органах, мужчина отстреливал собак из автомобиля. В настоящее время машину пытаются отследить по камерам видеонаблюдения.

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