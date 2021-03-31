Двух медведей и енота обнаружили на участке у мытищинского стрелка

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

На территории домовладения Владимира Барданова, который 30 марта в подмосковном поселке Вешки устроил стрельбу из окна своего дома, сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух медведей и енота. Об этом в среду, 31 марта, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.

Ранее в Сети появились фотографии оружия и боеприпасов мытищинского стрелка.

Напомним, стрельба в подмосковном поселке Вешки произошла 30 марта. К Владимиру Барданову приехали правоохранители для того, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Стражи порядка вошли на участок, предъявив жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения. В этот момент мужчина из окна дома открыл огонь из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало стрельбы в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству. Все они успели покинуть здание до старта спецоперации.

Затем спецназовцы приступили к штурму дома. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Позднее дом стрелка загорелся почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. После ликвидации пожара спасатели на третьем этаже дома нашли человеческие останки.

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