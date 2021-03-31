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Экс-чиновник, пообещавший должность губернатора за 35 миллионов евро, предстанет перед судом
Фото: пресс-служба суда / АГН Москва

Экс-чиновник, пообещавший должность губернатора за 35 миллионов евро, предстанет перед судом

Анастасия Колоскова

Происшествия

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя губернатора Новгородской области Виктора Нечаева, который пообещал знакомому должность губернатора за 35 миллионов евро. Об этом сообщили в среду, 31 марта, в пресс-службе Следственного комитета.

Как установило следствие, экс-чиновник в период с мая по июнь 2020 года узнал о том, что один из его знакомых планирует занять кресло губернатора в одном из субъектов РФ. Нечаев пообещал ему содействие в данном вопросе. За свои услуги он попросил 35 миллионов евро.

Уточняется, что бывший вице-губернатор не планировал выполнять обещание, так как не имел подобной возможности.

Нечаева задержали с поличным при передаче ему первой части суммы, которая проходила под контролем сотрудников ФСБ.

В отношении него было возбуждено дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере». Отмечается, что Нечаев признал вину в содеянном. СК направил уголовное дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Дальнейшую судьбу экс-чиновника, который уже был уличен в аналогичном преступлении, определит суд.

Напомним, в 2016 году Виктор Нечаев был приговорен к 3,5 года колонии за то, что при участии сообщников пообещал одной из местных жительниц освободить из-под стражи ее мужа за денежное вознаграждение. В 2018 году мужчину освободили условно-досрочно.

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