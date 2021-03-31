В СК раскрыли новые подробности расследования дела стрелка из Мытищ

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Россия, Московская область, городской округ Мытищи, посёлок Вёшки Карта всех событий

В подмосковных Мытищах, где 30 марта правоохранители проводили спецоперацию по задержанию местного жителя, который вел стрельбу из окна своего дома, по-прежнему сохраняется оцепление. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области в среду, 31 марта.

Уточняется, что место случившегося осматривает специалист-взрывотехник, после этого в дом пройдут криминалисты и следователи.

— Планируется назначение генетической, пожарно-технической, взрывотехнической, баллистической и других экспертиз. Будут проведены допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов, совершенных преступлений, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расследование уголовного дела по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, незаконного хранения огнестрельного оружия и взрывных устройств продолжается.

— В ходе спецоперации в домовладении произошел пожар. После ликвидации возгорания сотрудниками Пожарной части № 17 при разборе завалов на 3-м этаже дома были обнаружены человеческие останки, — сообщили следователи.

Видео: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Ранее сообщалось, что к Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до старта спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Затем спецназовцы приступили к штурму дома. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. Позднее дом стрелка загорелся почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. После ликвидации возгорания пожарные на третьем этаже дома нашли человеческие останки.

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