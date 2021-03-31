Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Опубликованы фотографии оружия и боеприпасов мытищинского стрелка
Фото: Telegram / Александр Хинштейн

Опубликованы фотографии оружия и боеприпасов мытищинского стрелка

Виктория Родимкина

Происшествия

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн показал снимки арсенала Владимира Барданова, который 30 марта в подмосковном поселке Вешки устроил стрельбу из окна своего дома.

— С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать не один час, — написал депутат в своем Telegram-канале.

Опубликованы фотографии оружия и боеприпасов мытищинского стрелкаФото: Telegram / Александр Хинштейн

На фотографиях представлены пистолеты, патроны, гранаты, автоматы и другое оружие.

По словам Александра Хинштейна, СОБР и Росгвардия блестяще провели операцию по задержанию стрелка.

Опубликованы фотографии оружия и боеприпасов мытищинского стрелкаФото: Telegram / Александр Хинштейн

— То, что при таком объеме арсенала никто из соседей и родственников стрелка не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легким ранением, можно смело назвать успехом, — добавил депутат.

Опубликованы фотографии оружия и боеприпасов мытищинского стрелкаФото: Telegram / Александр Хинштейн

Напомним, стрельба в подмосковном поселке Вешки произошла 30 марта. К Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до старта спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Затем спецназовцы приступили к штурму дома. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. Позднее дом стрелка загорелся почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. После ликвидации возгорания пожарные на третьем этаже дома нашли человеческие останки.

Ранее по теме:

Мытищинский Рэмбо: как один мужчина заморозил жизнь целого поселка

В СК раскрыли новые подробности расследования дела стрелка из Мытищ

Федеральный розыск и «привод»: что известно о личности стрелка из Мытищ

оружиестрельбаМытищи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Поэт Тарас Шевченко: между Россией и Украиной

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку: рекомендации РПЦ

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в