Опубликованы фотографии оружия и боеприпасов мытищинского стрелка

Фото: Telegram / Александр Хинштейн

Депутат Государственной думы Александр Хинштейн показал снимки арсенала Владимира Барданова, который 30 марта в подмосковном поселке Вешки устроил стрельбу из окна своего дома.

— С таким количеством оружия и боеприпасов оборону в укрепленном доме-крепости можно держать не один час, — написал депутат в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram / Александр Хинштейн

На фотографиях представлены пистолеты, патроны, гранаты, автоматы и другое оружие.

По словам Александра Хинштейна, СОБР и Росгвардия блестяще провели операцию по задержанию стрелка.

Фото: Telegram / Александр Хинштейн

— То, что при таком объеме арсенала никто из соседей и родственников стрелка не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легким ранением, можно смело назвать успехом, — добавил депутат.

Фото: Telegram / Александр Хинштейн

Напомним, стрельба в подмосковном поселке Вешки произошла 30 марта. К Владимиру Барданову приехали силовики, чтобы опросить по делу о незаконном обороте оружия. Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. На начало перестрелки в доме находились жена мужчины, его дочь с внуками и двое помощников по хозяйству, но все они покинули здание до старта спецоперации. По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Затем спецназовцы приступили к штурму дома. Во время спецоперации один из силовиков получил сквозное пулевое ранение в левую ногу. Позднее дом стрелка загорелся почти по всей площади в результате обстрела из гранатомета. После ликвидации возгорания пожарные на третьем этаже дома нашли человеческие останки.

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