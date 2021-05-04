Как найти пропавшую кошку или собаку

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В конце прошлого года на городском портале mos.ru был запущен первый в России централизованный сервис для поиска потерявшихся питомцев. О подробностях его работы и о том, как в столице можно ускорить поиск животного, 4 мая «Вечерней Москве» рассказал председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Сауткин.

— Алексей Викторович, сервис по поиску животных работает уже более трех месяцев. Сколько за это время было размещено объявлений?

— На сегодняшний день зарегистрировано более 240 заявок о потере и более 150 объявлений о найденных домашних питомцах.

— Как работает сервис?

— Он находится на портале mos.ru, в разделе «Услуги», в категории «Животные и окружающий мир». Пользователю нужно выбрать цель обращения: «Вы потеряли или нашли животное». После этого человек может посмотреть уже размещенные другими жителями объявления о пропавших или найденных животных. Для удобства поиска можно описать питомца: указать вид, породу, пол, окрас и возраст животного. Тогда система отфильтрует объявления по совпадающим параметрам. В каждом из них доступна кнопка «Связаться», чтобы просмотреть контакт.

— А что делать, если сервис не выдал подходящего объявления?

— Тогда житель столицы может разместить новое объявление, в котором он расскажет о пропавшем или найденном питомце. При создании такого объявления рекомендуется подробнее описать питомца, чтобы его можно было легче обнаружить при поиске. Также обязательно надо оставить контактные данные для связи.

— Каким образом происходит оповещение людей о том, что на объявление кто-то откликнулся?

— Можно настроить уведомления об обновлении реестра. Подписавшись на них, владелец или тот, кто нашел животное, быстро узнает о появлении в реестре питомца со схожими параметрами.

— Кого чаще всего ищут — собак или кошек?

— Объявлений о поиске или найденных собаках значительно больше, чем о потерявшихся кошках. С этими четвероногими любимцами люди гуляют намного чаще. Хотя и кошки могут убежать. Например, при переезде или через открытое окно.

— Как можно увеличить шансы найти своего питомца?

— Обычно мы рекомендуем чипировать своих домашних животных. Это действительно во многом может помочь при его поиске.

— Как устанавливается такой чип?

— Специальная капсула вводится под кожу в области холки при помощи одноразового аппликатора. При этом установка чипа занимает всего несколько минут и абсолютно безопасна. Эта капсула содержит персональный 15-значный номер, по которому можно идентифицировать питомца. Информацию о нем вносят в автоматизированную систему, где формируется общая база данных чипированных животных.

— Алексей Викторович, как в случае пропажи можно найти чипированное животное?

— Если животное потеряется и попадет в приют или ветеринарную клинику, ветеринарные врачи с помощью сканера считают номер с чипа и найдут хозяина. Причем микрочип позволяет опознать потерянное животное даже за пределами России. Он может потребоваться и для путешествий. К примеру, в страны Евросоюза и Евразийского экономического союза разрешен ввоз только чипированных животных.

СПРАВКА

Сауткин Алексей Викторович родился 28 сентября 1980 года в городе Москве. В 1998 году окончил медицинское училище. В 2003 году окончил Московскую академию ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина по специальности «ветеринария», «ветеринарный врач». В 2016 году назначен председателем Комитета ветеринарии Москвы.

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