Обезьяну нашли среди багажа в автобусе, следовавшем из Москвы в Махачкалу

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Россиянин перевозил макаку в багажнике автобуса. Об этом в понедельник, 3 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уточняется, что животное находилось в багажном отделении автобуса, следовавшего из Москвы в Махачкалу. Сотрудники полиции обнаружили его в ходе плановой проверки.

Владельцем обезьяны оказался 21-летний житель Дагестана, документов на животное у него с собой не было. Он сказал, что приобрел макаку в столице по объявлению и везет ее к себе домой для того, чтобы содержать в вольере.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

Полиция проводит проверку по факту случившегося. Обезьяна на данный момент находится в руках ветеринаров.

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