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Солист Rammstein рассказал, откуда узнал песню «Любимый город»
Фото: instagram/till_lindemann_official

Солист Rammstein рассказал, откуда узнал песню «Любимый город»

Кирилл Николаев

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Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн рассказал, откуда он узнал русскую песню «Любимый город». Эта композиция вошла в саундтрек нового фильма режиссера Тимура Бекмамбетова «Девятаев».

По словам режиссера, Линдеманн вырос в ГДР. Он был пионером, а его отец часто посещал СССР. Линдеманн рассказал режиссеру, что эту песню ему пела мать.

Солист Rammstein благодарен за возможность спеть эту песню. Линдеманн отметил, что музыка создает мосты между народами, сообщает РЕН ТВ.

Напомним, советский хит в своем исполнении лидер Rammstein опубликовал на YouTube 22 апреля. Произведение немецкого музыканта оценил народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его словам, тот факт, что музыкант выбрал для исполнения «Любимый город», — «это супер».

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