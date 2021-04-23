Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Это супер»: Лещенко оценил исполнение лидером Rammstein советского хита
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

«Это супер»: Лещенко оценил исполнение лидером Rammstein советского хита

Анастасия Колоскова

Звезды

Народный артист РСФСР Лев Лещенко дал высокую оценку каверу Тилля Линдеманна, фронтмена немецкой рок-группы Rammstein, на песню времен советской эстрады «Любимый город», которую он сам не раз исполнял.

— Это супер, что Rammstein сделали «Любимый город». Это моя любимая песня, я до сих пор пою ее на концертах. Это говорит о том, что военная песня сегодня нужна. Она создает нормальный нравственный фон, потому что, пока звучат эти песни, пока живы старики, у нас есть некая фантомная совесть, — цитирует Лещенко «Газета.ru».

По словам народного артиста, то, что советскую песню исполняет немец, не может вызывать негатив.

Ранее о песне «Любимый город» в исполнении Линдеманна высказался Юрий Лоза.

Напомним, советский хит в своем исполнении лидер Rammstein опубликовал на YouTube 22 апреля. Известно, что композиция войдет в саундтрек нового фильма режиссера Бекмамбетова «Девятаев».

Читайте также: «Болело все»: Савичева рассказала об экстриме на съемках ее нового клипа

RammsteinЛев Лещенкопесня
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Где найти мужа: быстро, с комфортом и чтоб уж наверняка

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Папа, заплати мне за пятерку в школе

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Не сдашь ЕГЭ — будешь «бутербродом»: как работает уличная реклама

Все мнения
О проекте
Читайте нас в