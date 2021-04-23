«Это супер»: Лещенко оценил исполнение лидером Rammstein советского хита

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Народный артист РСФСР Лев Лещенко дал высокую оценку каверу Тилля Линдеманна, фронтмена немецкой рок-группы Rammstein, на песню времен советской эстрады «Любимый город», которую он сам не раз исполнял.

— Это супер, что Rammstein сделали «Любимый город». Это моя любимая песня, я до сих пор пою ее на концертах. Это говорит о том, что военная песня сегодня нужна. Она создает нормальный нравственный фон, потому что, пока звучат эти песни, пока живы старики, у нас есть некая фантомная совесть, — цитирует Лещенко «Газета.ru».

По словам народного артиста, то, что советскую песню исполняет немец, не может вызывать негатив.

Ранее о песне «Любимый город» в исполнении Линдеманна высказался Юрий Лоза.

Напомним, советский хит в своем исполнении лидер Rammstein опубликовал на YouTube 22 апреля. Известно, что композиция войдет в саундтрек нового фильма режиссера Бекмамбетова «Девятаев».

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