«Болело все»: Савичева рассказала об экстриме на съемках ее нового клипа

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева рассказала, с какими экстремальными моментами ей и ее партнеру пришлось столкнуться во время съемок клипа на песню «Сияй».

Звезда сообщала, что в съемках принял участие танцор Дмитрий Щебет, известный как победитель третьего сезона телевизионного шоу «Танцы на ТНТ».

Савичева призналась, что тяжелее всего ей дались выстрелы из хлопушек, так как она панически боится громких звуков. Кроме того, ей и партнеру по съемкам пришлось терпеть удары от длинных кос, которые входили в образ певицы. По словам исполнительницы, Щебет оказался в критической ситуации, когда во время сцены запутался в целлофановом полотне, в котором едва не задохнулся.

— Ну и, конечно, как всегда, после съемок на следующее утро я не могла встать с кровати: болело все! Позже обнаружила, что ноги в синяках. Танцы на бетонной циклораме дали о себе знать. Несмотря на все эти трудности, я чувствовала, что мы сделали что-то прекрасное, — написала Савичева в своем Instagram-аккаунте.

Ранее Савичева объяснила, почему почти не слышно о звездах «Фабрики».

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