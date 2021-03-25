«Уколы красоты» не нужны»: Юлия Савичева назвала секрет своей молодости

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева рассказала подписчикам в своем Instagram-аккаунте, почему она так молодо выглядит в свои 34 года. Девушка резко высказалась против пластических операций, из-за которых лицо становится неестественным.

По мнению Савичевой, «уколы красоты» старят женщин, делают их лицо искусственным и неузнаваемым. Певица рассказала, что никогда не понимала девушек, которые увеличивают губы, наращивают ресницы или делают яркий татуаж бровей.

— Вы знаете, я всегда была противницей каких-либо хирургических вмешательств, если на то нет веской причины. Все эти «уколы красоты» совершенно не нужны лет до 45–50 как минимум, достаточно просто ухаживать за собой и правильно питаться, — отметила Савичева.

Певица добавила, что уход за кожей, спорт и правильное питание помогают ей выглядеть неотразимо. Девушка уточнила, что никогда не делала пластических операций или других манипуляций с лицом.

— И, конечно же, я стараюсь излучать свет, добро, любовь и позитив, потому что все эмоции и переживания отражаются на вашем лице. Более того, тот факт, что я никогда не прибегала к хирургическим вмешательствам и «уколам красоты», доставляет мне еще больше удовольствия, особенно когда люди узнают мой реальный возраст, — пояснила Савичева.

По ее словам, личность человека меняется, если он изменяет свое лицо. Савичева призвала подписчиц лишний раз подумать перед тем, как делать пластические операции.

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