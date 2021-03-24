Яна Рудковская прокомментировала скандал с участием бывшей жены Андрея Аршавина

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Продюсер Яна Рудковская прокомментировала скандальное интервью бывшей жены Андрея Аршавина Алисы Казьминой.

В эфире программы «Прямой эфир с Андреем Малаховым» Казьмина призналась, что футболист не хочет видеться с их общей дочерью Есенией, а также не интересуется ее собственным состоянием здоровья. Женщина добавила, что считает бывшего мужа «психопатом».

В разговоре с изданием Sport24 Яна Рудковская вспомнила свой непростой брак с Виктором Батуриным и возмутилась отношением Аршавина к детям.

— Можно не любить своих жен, любовниц, но как можно так относиться к детям? — сказала телеведущая.

Напомним, Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году. Через год пара разошлась.

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