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Анна Семенович захотела купить квартиру в Турции
Фото: instagram.com/ann_semenovich

Анна Семенович захотела купить квартиру в Турции

Полина Долганова

Звезды

Российская артистка Анна Семенович захотела купить квартиру в Стамбуле.

Бывшая солистка группы «Блестящие» рассказала, что влюбилась в турецкий город и уже приступила к поискам апартаментов мечты.

Певица добавила, что рассматривает небольшие по площади квартиры-студии в современной части Стамбула с видом на пролив Босфор.

— Стамбул подкупил меня еще и тем, что здесь не так жарко, как в курортных зонах, а значит, моим родителям во время путешествия будет комфортно, — поделилась Семенович с «Днями.ру».

Ранее о желании купить недвижимость в Италии или Испании рассказала певица и телеведущая Ольга Бузова. Она пояснила, что мечтает приобрести дачу для своей мамы.

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