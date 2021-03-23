Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Счастливые девочки»: Иосиф Пригожин показал, как Валерия нянчится с внучкой
Фото: instagram.com/valeriya

«Счастливые девочки»: Иосиф Пригожин показал, как Валерия нянчится с внучкой

Илья Ашуров

Звезды

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео, на котором его жена, певица Валерия, нянчит свою новорожденную внучку. Публикация была размещена на странице продюсера в социальной сети Instagram.

На видео улыбающаяся Валерия держит на руках Селин с бутылочкой во рту.

— Счастливые девочки. Валерия с внучкой, — написал Пригожин в Instagram.

Подписчики порадовались за певицу, однако некоторые выразили обеспокоенность тем, что ребенка рано перестали кормить грудью.

«Так трогательно и печально, что мамочки перестали кормить грудью»; «Что вы прицепились к бутылочке, не завидуйте»; «Бабуля. Какое это счастье — быть бабулей!»; «Красота, милота, вкуснота. Счастья вам, здоровья!» — написали поклонники Валерии в комментариях к посту.

Напомним, в начале этого года у сына Валерии Арсения Шульгина и его супруги Лианы родилась дочь. Малышку назвали Селин.

Читайте также: «Комочек счастья»: сын Валерии опубликовал трогательное видео с двухмесячной дочкой

певица ВалериявнучкаАрсений Шульгин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте