«Счастливые девочки»: Иосиф Пригожин показал, как Валерия нянчится с внучкой

Фото: instagram.com/valeriya

Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео, на котором его жена, певица Валерия, нянчит свою новорожденную внучку. Публикация была размещена на странице продюсера в социальной сети Instagram.

На видео улыбающаяся Валерия держит на руках Селин с бутылочкой во рту.

— Счастливые девочки. Валерия с внучкой, — написал Пригожин в Instagram.

Подписчики порадовались за певицу, однако некоторые выразили обеспокоенность тем, что ребенка рано перестали кормить грудью.

«Так трогательно и печально, что мамочки перестали кормить грудью»; «Что вы прицепились к бутылочке, не завидуйте»; «Бабуля. Какое это счастье — быть бабулей!»; «Красота, милота, вкуснота. Счастья вам, здоровья!» — написали поклонники Валерии в комментариях к посту.

Напомним, в начале этого года у сына Валерии Арсения Шульгина и его супруги Лианы родилась дочь. Малышку назвали Селин.

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