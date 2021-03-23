«Счастливые девочки»: Иосиф Пригожин показал, как Валерия нянчится с внучкой
Продюсер Иосиф Пригожин опубликовал видео, на котором его жена, певица Валерия, нянчит свою новорожденную внучку. Публикация была размещена на странице продюсера в социальной сети Instagram.
На видео улыбающаяся Валерия держит на руках Селин с бутылочкой во рту.
— Счастливые девочки. Валерия с внучкой, — написал Пригожин в Instagram.
Подписчики порадовались за певицу, однако некоторые выразили обеспокоенность тем, что ребенка рано перестали кормить грудью.
«Так трогательно и печально, что мамочки перестали кормить грудью»; «Что вы прицепились к бутылочке, не завидуйте»; «Бабуля. Какое это счастье — быть бабулей!»; «Красота, милота, вкуснота. Счастья вам, здоровья!» — написали поклонники Валерии в комментариях к посту.
Напомним, в начале этого года у сына Валерии Арсения Шульгина и его супруги Лианы родилась дочь. Малышку назвали Селин.
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