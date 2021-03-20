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«Комочек счастья»: сын Валерии опубликовал трогательное видео с двухмесячной дочкой
Фото: instagram.com/valeriya

«Комочек счастья»: сын Валерии опубликовал трогательное видео с двухмесячной дочкой

Анастасия Колоскова

Звезды

Арсений Шульгин, который два месяца назад стал папой, показал, как проводит время с маленькой дочкой Селин. Соответствующее видео сын певицы Валерии опубликовал в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

На кадрах малышка, лежа в комбинезоне с Микки-Маусами, активно семенит ножками. Эти движения девочки умилили молодого папашу.

— Ты куда собралась, принцесса? Куда бежим? — нежно обратился он к Селин.

В подписи к видео Шульгин назвал дочку «комочком счастья», который он видит рядом каждый раз, когда просыпается.

«Комочек счастья»: сын Валерии опубликовал трогательное видео с двухмесячной дочкойФото: instagram.com/arseniy_shulgin

Известно, что на данный момент Шульгин отдыхает со всей семьей в Дубае. Ранее его жена Лиана рассказала, как Селин перенесла свой первый полет.

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певица ВалериявнучкаАрсений Шульгин
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