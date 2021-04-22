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«Приятно»: Юрий Лоза прокомментировал новую песню Тилля Линдеманна на русском языке
Фото: Youtube

«Приятно»: Юрий Лоза прокомментировал новую песню Тилля Линдеманна на русском языке

Полина Долганова

Музыка

Музыкант Юрий Лоза высказался о новой песне «Любимый город» солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна.

По словам артиста, эта музыка хороша сама по себе.

— То, как он ее исполнил, это его личное дело... Он как видит, так и поет, — цитирует Лозу РИА Новости.

Он отметил, что ему приятно, что этот материал был использован немецким исполнителем.

Музыкальная композиция «Любимый город» на слова поэта Евгения Долматовского стала широко известна благодаря фильму «Истребители».

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Тилль ЛиндеманнЮрий Лозапесня
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