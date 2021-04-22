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Эмин Агаларов отдохнул в Дубае с двумя бывшими женами
Фото: @eminofficial / Официальный аккаунт Эмина Агаларова в Instagram

Эмин Агаларов отдохнул в Дубае с двумя бывшими женами

Полина Долганова

Звезды

Музыкант Эмин Агаларов рассказал о своем отпуске в Дубае, где он провел время с детьми и двумя бывшими женами.

По словам продюсера, его дети любят отдыхать в большой семейной компании.

— Мы были все как одна большая дружная семья, дети счастливые и довольные. Растут. Жены не совсем довольные, — рассказал бизнесмен в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Народный артист Азербайджана уточнил, что на отдыхе в ОАЭ вместе с ним были обе его бывшие жены: вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, в браке с которой у Агаларова родились двое сыновей, и модель Алена Гаврилова, с которой артист расстался спустя месяц после рождения их общей дочери Афины.

Отмечается, что бизнесмен нечасто делится с журналистами подробностями своей личной жизни.

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«Вечерний Ургант»Иван УргантЭмин Агаларов
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