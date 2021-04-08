Никто не знает, какая я. Певица Polina о планах на личную жизнь, харизме артиста и жертвах ради карьеры

Певица Polina / Фото: Из личного архива певицы Polina

Американская певица российского происхождения, обладательница премии «Грэмми» Polina (Полина Гудиева) год назад сменила Лос-Анджелес на Москву.

Сейчас она оценивает участников шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия», а недавно выпустила новый трек «Поцелуй со вкусом текилы». Певица рассказала «Вечерке» о различиях западного и российского шоу-бизнеса, отношении к бодипозитиву и семье.

— Полина, вы в жюри шоу «Ну-ка, все вместе». Насколько такие конкурсы способствуют карьере?

— У меня всегда было двоякое мнение насчет таких шоу. Начну с негативной стороны — в ТВ-конкурсах чаще всего оцениваются вокальные данные. Но если у человека прекрасный голос, это не значит, что у него есть харизма. Когда участник шоу попадает в индустрию, здесь важна именно она, а также песня, команда, артистичность.

Плюс многие конкурсанты копируют исполнение известных музыкантов, ведь так намного проще выступать перед членами жюри. И когда человек выходит из шоу, начинает записывать свой материал, не подражая кому-то, он теряется. Но есть и позитивные стороны — у таких шоу много зрителей. Даже если участник не прошел в финал, его увидели, запомнили, он обзавелся контактами и слушателями.

— Вы с 16 лет живете на Западе, но последний год вы в Москве. Что делаете в столице?

— Я приехала сюда на съемки год назад. Началась пандемия, и я подумала, почему бы не остаться здесь на какое-то время. В России у меня появились новые проекты — недавно я снялась в фильме Клима Шипенко, написала саундтрек, совместно с поэтом Михаилом Гуцериевым выпустила трек «Джанга» — наш клип собрал уже 10 миллионов просмотров, также у меня в работе театральный проект в рамках моего музыкального «второго я» Contessa. А только что вышел мой новый, русскоязычный сингл «Поцелуй со вкусом текилы». Я человек мира и всегда нахожусь там, где мне интересно. Сейчас мне интересно в России, я кайфую здесь.

— Как человек, хорошо знакомый с западным и российским шоу-бизнесом, расскажите, в чем их главное отличие.

— На Западе это огромная индустрия, где люди создают хиты и новые жанры. Когда ты выпускаешь песню, она расходится на весь мир. Мой трек Book of love только на Spotify набрал 80 миллионов прослушиваний. Русскоязычные треки, как правило, не выходят за рамки территории. От этого и уровень прибыли в России значительно ниже. Еще я заметила, что в Лос-Анджелесе все участники индустрии очень поддерживают друг друга, потому что каждый понимает, как сложно здесь чего-то достичь. Артисты радуются победам коллег. В России, мне кажется, каждый сам за себя.

— Сейчас все говорят о Евровидении». Что думаете о выборе России?

— Я очень хорошо отношусь к Маниже. Это прекрасный пример артиста, который не стремился к лаврам. Но что касается песни, с которой она выступит на Евровидении, то, на мой взгляд, это не самая лучшая ее композиция. Не знаю, почему так быстро сменился участник от России, что произошло с Little Big. Возможно, Маниже пришлось написать песню в сжатые сроки, и многие моменты проработать не удалось. Но в последние несколько лет победителями конкурса становились очень нестандартные артисты, потому у Манижи есть все шансы выиграть.

— Как относитесь к движению бодипозитива (позитивное принятие своего тела при любом внешнем виде. — «ВМ»), которое захватило весь Запад?

— Ничего не имею против, когда все в пределах разумного. Если у человека есть формы и он чувствует себя гармонично — это прекрасно. Но когда нам демонстрируют нездоровый вес как норму, это неправильно. На Западе все коммерциализировано, популярна тема фастфуда.

Возможно, через движение бодипозитива формируют вкус подрастающего поколения, чтобы легче было продать им товар. При этом унижать людей с лишним весом тоже не нужно. В детстве я была склонна к полноте, поэтому знаю, как сложно оставаться в форме.

— Расскажите о начале творческого пути. Многие бы без присмотра родителей свернули не туда. Что позволило выбрать правильный путь?

— Большую роль сыграло воспитание. Моя мама — музыкант (Наталья Ступишина, выступала под псевдонимом Анка. — «ВМ»), я с четырех лет занималась музыкой, репетировала, наблюдала за мамой, была на ее концертах. Уже с детства я понимала, насколько это сложная индустрия. И когда я попала в эту среду в Америке, когда пошли первые хиты с мировым успехом и когда альбом, над которым я работала, был удостоен «Грэмми», то прекрасно понимала, что это большая привилегия, которая доступна не всем.

Когда твои треки звучат повсюду, ты хочешь делать еще больше. Удивительно, что песни появляются в твоей голове из воздуха, а потом разлетаются по всему миру, живут своей жизнью, захватывают сердца людей.

— Из-за карьеры часто приходится идти на жертвы. Что вы поставили на кон?

— Американский шоу-бизнес — это мясорубка, которая выжимает тебя эмоционально. Большую роль здесь играет то, насколько ты умеешь выстроить коммуникацию с людьми. Часто приходилось слышать отказы. С 16 лет я живу без родных. В этом году поняла, что переживаю из-за того, что мало внимания уделяю тем, кого очень люблю. Музыка и карьера — это классно, но есть вещи важнее. Во многом поэтому я сейчас в Москве.

Певица Polina / Фото: Из личного архива певицы Polina

Совмещать с работой личную жизнь тоже непросто. Многие смотрят на тебя через соцсети, видят звездный ореол, и это отпугивает. Хотя на самом деле никто не знает, какой ты. Или, наоборот, с тобой хотят быть только из-за популярности. Но у меня перед глазами был очень удачный пример — мои родители. 90-е годы — это пик карьеры мамы и период моего взросления. И у нас была совершенно нормальная семья, я никогда не была обделена заботой и любовью.

Я понимаю, что карьеру и семью можно совмещать. И чем старше становлюсь, тем больше думаю на эту тему. Хочу семью, детей, прекрасных партнерских отношений, в которых мужчина будет понимать мою творческую составляющую и особенности моей индустрии.

ДОСЬЕ

Певица Polina (настоящее имя Полина Гудиева) родилась 6 января 1988 года в Москве. В 16 лет девушка переехала в США, где окончила Музыкальный колледж Беркли. После учебы переехала в Нью-Йорк, о котором всегда мечтала. Первые шаги в карьере артистка совершила как автор песен. Она работала с андеграундными диджеями, создавала танцевальную музыку.

Мама с пулеметом

Мама артистки — известная в 90-е певица Наталья Ступишина, выступавшая в образе Анки-пулеметчицы. Отец Полины — художник Руслан Гудиев, который был автором образа и дизайнером сценических костюмов для супруги.

Разделила победу с Эминемом

Однажды после ссоры с парнем девушка наиграла и напела в звукозаписывающей студии лирическую композицию Legacy, которая очень разнилась по стилю со всем, что Polina делала раньше. На очередной рабочей встрече с лейблом Эминема в Лос-Анджелесе девушка сыграла ее, и его команда сказала, что трек может подойти для рэпера. За две недели до выхода пластинки они позвонили и заявили: песня — в альбоме, и Эминем хотел бы сделать ее совместной. Альбом был номинирован на « Грэмми», рэпер взял статуэтку, и все, кто работал над пластинкой, стали ее обладателями. Так у Polina тоже оказалась премия «Грэмми».

Спела с Димой Биланом

Артистка стала популярной на Западе, но на Родине о ней мало кто знал. Ситуация изменилась после выхода хита Book of Love, который разлетелся по миру. Когда стало ясно, что исполняет его певица русского происхождения, Polina стала получать предложения выступать в России. Первым русскоязычным треком для нее стала песня «Пьяная любовь», которую она исполнила с Димой Биланом.

Мечтала о карьере пианистки

Родители отмечали музыкальные задатки девушки с детства. Она написала первую мелодию в два года. Уже в шесть она поступила в музыкальную школу, где училась по классу фортепьяно. Взрослея, будущая певица по карьере пианистки, но потом поняла, что ей слишком тесно в рамках классической музыки.

Неудачный брак

О своей личной жизни Polina не распространяется. Известно, что в Америке она вышла замуж за человека из сферы музыки, но брак продлился всего два года.

Читайте также: «Вопрос с рейтингами — профанация»: Влад Кадони раскрыл правду о закрытии «Дома-2»