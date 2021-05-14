Почему кошка виляет хвостом

Фото: Наталья Нечаева, Вечерняя Москва

Семейство кошачьих — существа космические. В этом можно убедиться, поймав их мудрый взгляд. А вот о чем говорят движения их хвоста? Эксперты образовательного портала для любителей домашних питомцев hvost.news советуют хозяевам научиться разбираться в этом вопросе и не приписывать мурлыкам понапрасну человеческих чувств, иначе есть шанс неправильного считывания их повадок.

Если эмоции собаки — как на ладони, и она виляет хвостиком, когда ей радостно, то с усатыми-полосатыми все сложнее. Настроение выдает положение хвоста, его напряжение и изгиб, активные движения или легкая вибрация кончика. Как нам понимать эти сигналы? Итак:

1. Хвост «пистолетом». Когда хвост кошки уверенно направлен вверх — это означает отличное самочувствие, готовность к общению и веселым играм.

2. Хвост знаком вопроса. Такое положение свидетельствует о дружелюбии в данный момент и настрое на ласку.

3. Вибрирующий хвост. Ваш любимец в приятном волнении, в предвкушении, чаще всего, вкусного корма.

4. Хвост, опущенный вниз. Если хвост опущен и напряжен, значит, четвероногий чем-то серьезно обеспокоен. Возможно, тревогу вызывает запах соседской собаки, доносящийся из подъезда, а быть может, ему не нравится новый парфюм хозяйки.

5. Кошка виляет хвостом. Когда кошка бьет себя хвостом по бокам — она раздражена. Такую реакцию может вызвать появление новых животных в доме, не симпатичные ей гости или ненавистный пылесос.

6. Размахивание хвостом вверх-вниз. Кошку лучше не трогать! Она явно напугана, и следует ее оградить от стрессовых факторов, переключить внимание на нечто позитивное.

7. Распушенный хвост. Они еще и спину выгибают, и уши прижимают. Это картина того, что кошка зла и вот-вот атакует. Либо, наоборот, испугана и будет защищать свою территорию. В такие минуты ее нужно обязательно успокоить и только после этого погладить.

8. Хвост опущен и зажат между задними лапами. Это настоящий SOS. Такого следует избегать.

9. Ленивое помахивание хвостом. Кошка в это время может валяться на шкафу или на холодильнике, осматривать свои владения и размышлять о планах.

10. Хвост «обнимает» кошку. Полноценный отдых, просьба не беспокоить. Кошке тепло и уютно.

Владение домашним животным — это большая ответственность. Выбрать все лучшее и нужное для вашего питомца, а также посоветоваться по интересующим вопросам вы всегда можете в любом магазине сети «Бетховен», просто выберите ближайший к вам на сайте bethowen.ru.

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