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Какие цвета видят собаки

Какие цвета видят собаки

Елена Грибкова

Животные

Этот вопрос, пожалуй, самый распространенный, как среди детей, так и среди взрослых. Причем споры на данную темуне утихают. Эксперты образовательного портала для любителей домашних питомцев hvost.news помогли развенчать мифы.

Так, долгое время считалось, что собаки видят мир в черно-белом цвете. Но с 2012 года, благодаря стараниям исследователяДжея Нейтца, специалистов РАН и других ученых, стало понятно, что лучшие друзья человека все-таки различают цвета, пускай и не всего спектра. Если человеческий глаз имеет три конуса цветового пространства, и мы можем различать оттенки всех красок, то у собачьего глаза всего два конуса, и они способныидентифицировать только желтый и синий. То есть не видят разницы между желто-зеленым или красно-оранжевыми оттенками. Собственно, псы наблюдают мир примерно так же, как дальтоники. Замечено, что собаки-поводыри, глядя на светофор, ориентируются вовсе не на цвет, а на место расположения загоревшегося сигнала.

Кроме того, острота зрения у собакв три раза меньше, чем у людей. Если со своим четвероногим прийти к окулисту, то он там сможет «прочитать» максимум третью строчку таблицы. Тогда как его владелец с хорошим зрением без проблем осилит и десятую строку.

Конечно, для игр и дрессировки все-таки нужно выбирать игрушки синие и желтые, раз уж наши любимцы их видят. Этипредметы они без труда обнаружати в траве, и на снегу. А вот красный мяч, определенно, сольется с зеленым газоном, и для псавсе будет в сером цвете. Но это не беда — острое обоняние с легкостью помогает найти любую вещь на любой поверхности.

Вообще не стоит огорчаться за наших компаньонов, они жепрекрасно видят в темноте, отлично определяют дистанцию, великолепно интерпретируют различные оттенки серого. Да, с близкого расстояния они видят расплывчато,зато их угол зрения значительнее шире, чем наш. Собакимогут четко видеть движущиеся предметы на расстоянии 400 метров даже при очень плохом освещении. Плюс, обладают уникальным нюхом. И для них важно именно это. Как и то, что они не обделены любовью своего человека, которому преданы всей душой.

Владение домашним животным — это большая ответственность. Выбрать все лучшее и нужное для вашего питомца, а также посоветоваться по интересующим вопросам — вы всегда можете в любом магазине сети «Бетховен», просто выберите ближайший к вам на сайте bethowen.ru.

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