Грызуны со сложной судьбой

Константин Малинин угощает своего питомца Резерфорда тыквенными семечками / Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

IT-специалист Константин Малинин занимается спасением домашних крыс с улиц. Он создал горячую линию, куда могут позвонить жители разных регионов России и сообщить об «отказнике».

Однажды Константин увидел симпатичного грызуна в одном из зоомагазинов и не смог пройти мимо. Так в его доме появился первый хвостатый. Молодой человек начал интересоваться, как ухаживать за грызуном, и наткнулся на страницу сообщества волонтеров, которые спасают выброшенных крыс по всей России и ищут им новых хозяев. Константин присоединился к добровольцам — помогал им материально и даже взял себе двух «отказников». Так молодой человек влился в столичное сообщество и даже помогал в нашумевшей ситуации в Пушкине. Тогда женщина в своей квартире развела 800 декоративных грызунов. Всех их спасали столичные волонтеры.

— Перед 2020 годом мы собрались вместе с другими добровольцами и подумали, что наступает год Крысы и многие будут дарить друг другу грызунов. Но не всех такой подарок обрадует. А значит, на улицах появится огромное количество «отказников». Я предложил создать горячую линию, куда могут позвонить люди, нашедшие выброшенную крысу. Это и можно считать стартом проекта «Сообщество помощи крысам с тяжелой судьбой», — вспоминает Константин.

Сейчас волонтеры принимают звонки со всей России круглосуточно. У проекта есть база волонтеров в каждом регионе, а «центральный офис» находится в Москве. Если на улице обнаружена декоративная крыса, то оператор горячей линии связывается с добровольцем из нужного города.

— Волонтеры отправляют крыс на передержку, лечат, в случае серьезных заболеваний везут к ветеринару. Затем активисты выкладывают информацию о грызуне в социальных сетях и ищут ему нового хозяина, — говорит Константин. — Желающие взять себе такого питомца проходят серьезное анкетирование. Мы не хотим, чтобы наши подопечные снова попали в беду.

Сейчас Константин не только координирует работу сообщества, но и заботится о собственных питомцах. На его попечении — девять грызунов с весьма трагичной судьбой.

— Двоих я взял из квартиры в Пушкине, других — с улицы. Есть грызун из зоомагазина, его продавали с уценкой как бракованного. У него был сильный отит, что привело к нарушению вестибулярного аппарата. Сейчас ему нужно постоянно принимать лекарства, но состояние стабилизировалось, — сказал Малинин.

Несмотря на слаженную работу волонтеров, Константин отмечает — лишние руки нужны всегда. Желающие спасать грызунов могут позвонить на горячую линию.

ФАКТЫ

— Крысы не любят жить в одиночку. Они любят общение.

— Сердце крысы делает 500 ударов в минуту, что почти в десять раз больше, чем у человека.

— У грызунов отсутствует страх высоты.

— Зубы крысы растут на протяжении всей жизни, поэтому им приходится стачивать их о разные предметы.

— Крыса может прожить без воды дольше, чем любое другое млекопитающее.

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